شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى دعوة من نظيره الإماراتي لحضور منتدى صير بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، دعوة من أخيه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور النسخة الثانية عشرة من منتدى «صير بني ياس» السنوي.

وتسلم الدعوة نيابة عن سمو الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، له في ديوان الوزارة بالرياض.