شكرا لقرائتكم خبر عن حضور سعودي ودولي في ورشة «اعتدال» لمكافحة الفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت ورشة العمل الدولية الثانية بعنوان «مكافحة الإرهاب» التي استضافها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» في مقره بالرياض أمس، جهود الجهات المشاركة في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العديد من النقاط ذات العلاقة.

وحضر الورشة ممثلو عدة جهات، وهي: مجلس الشورى، وزارة الخارجية، رئاسة أمن الدولة، البنك المركزي السعودي، بحضور افتراضي عبر الاتصال المرئي لكل من عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور ناتالي قوليه، والمستشار البريطاني د. غانم نسيبة.

يذكر أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، كان قد استضاف في 25 فبراير الماضي، ورشة العمل الأولى تحت عنوان «مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال».