شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية - أمريكية في التعاون المشترك لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد د. ناصر بن أحمد أبا الخيل، في الرياض، أمس، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية للشؤون العالمية بمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية لدى الخزانة الأمريكية آنا موريس، يرافقها مستشار سياسات تمويل الإرهاب والجرائم المالية باتريك هو، ومسؤول الاقتصاد في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة دارين كريستينسن. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما اطلعت المسؤولة الأمريكية على أبرز منجزات المملكة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك «مبادرة الرياض» الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.