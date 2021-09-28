شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يدشن البث الإذاعي لخطب المسجد الحرام باللغات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، البث الإذاعي المباشر على مدار 24 ساعة لدروس وخطب المسجد الحرام من خلال منصة منارة الحرمين بالعديد من اللغات العالمية.

وأكد أن تدشين البث المباشر للدروس والخطب يأتي استكمالا للخطط والبرامج الرقمية التي تعمل الرئاسة على تنفيذها لخدمة الراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن الرئاسة تواكب في خدماتها تلبية رغبات المستفيدين في أرجاء العالم كافة، مع مراعاة تعدد جنسياتهم ولغاتهم، وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو تقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين، وفق أفضل المواصفات العالمية وتسخير الوسائل التقنية الحديثة في سبيل تجويد المنظومة الخدمية المقدمة بالمسجد الحرام.