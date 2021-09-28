شكرا لقرائتكم خبر عن 100 متطوع من الشرقية في «تحيا السعودية 2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 100 متطوع من أهالي المنطقة الشرقية في فعاليات «تحيا السعودية 2»، التي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية على مدى 3 أيام، وقال رئيس فريق التطوع بالجمعية السعودية للإرادة الصحية بالدمام أحمد الثبيتي: بلغ إجمالي عدد ساعات تطوع المشاركين خلال الأيام الثلاثة 1800 ساعة تطوعية، وكان دورنا تنظيم مسيرة المركبات وإدارة الحشود بالميدان، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

حب الوطن

وذكرت مشرف ميدان التطوع الصحي بالفعاليات سارة العنزي، أن دورها كمشرفة تنظيم وإرشاد المتطوعين لتفويج سير المركبات في حال ازدحامها، مضيفة: شاركت تعبيرا عن حبي لوطني رغم المشقة والتعب بسبب الأجواء الحارة، وسبق أن شاركت العام الماضي في «تحيا السعودية 1»، وكنا في أوج جائحة كورونا، فحرصنا على التباعد الاجتماعي للموجودين بالميدان وتنظيم سير المركبات، وأشكر التطوع الصحي بصحة الشرقية على إعطائنا كامل الثقة لإدارة الميدان والإشراف عليه في الفعاليات.

تفاعل كبير

وشكرت المتطوعة نورة السكران من متطوعي فريق الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحرمه صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، وقالت: رأيت التفاعل الكبير من أهالي المنطقة الشرقية مع الفعاليات، وهذه أول مرة أتطوع بالميدان، وكانت فرصة جميلة وسوف أكررها دائما.

مبادرة شبابية

وذكر عضو الاتحادين السعودي والأوروبي للرياضات البحرية خالد العتيبي، أنهم قدموا الفعالية كمبادرة من شباب المنطقة، وأضاف: قدمنا من خلال المسيرة 4 عروض بحرية بمحاذاة كورنيش الخبر لرفع 91 علما سعوديا، وقدمناها كهدية رمزية بسيطة حبا وولاء لقيادتنا، وتميزت هذه المسيرة البحرية بمشاركة العنصر النسائي من هواة الرياضات البحرية لأول مرة، ونحمد الله أن لدينا شابات محترفات، وستكون هذه المسيرة فاتحة خير عليهن، إذ سيتم قريبا تنظيم «جروب» وفعالية خاصة بالعنصر النسائي.