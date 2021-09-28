شكرا لقرائتكم خبر عن 100 متطوع من الشرقية في «تحيا السعودية 2» والان نبدء بالتفاصيل
حب الوطن
وذكرت مشرف ميدان التطوع الصحي بالفعاليات سارة العنزي، أن دورها كمشرفة تنظيم وإرشاد المتطوعين لتفويج سير المركبات في حال ازدحامها، مضيفة: شاركت تعبيرا عن حبي لوطني رغم المشقة والتعب بسبب الأجواء الحارة، وسبق أن شاركت العام الماضي في «تحيا السعودية 1»، وكنا في أوج جائحة كورونا، فحرصنا على التباعد الاجتماعي للموجودين بالميدان وتنظيم سير المركبات، وأشكر التطوع الصحي بصحة الشرقية على إعطائنا كامل الثقة لإدارة الميدان والإشراف عليه في الفعاليات.
تفاعل كبير
وشكرت المتطوعة نورة السكران من متطوعي فريق الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحرمه صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، وقالت: رأيت التفاعل الكبير من أهالي المنطقة الشرقية مع الفعاليات، وهذه أول مرة أتطوع بالميدان، وكانت فرصة جميلة وسوف أكررها دائما.
مبادرة شبابية
وذكر عضو الاتحادين السعودي والأوروبي للرياضات البحرية خالد العتيبي، أنهم قدموا الفعالية كمبادرة من شباب المنطقة، وأضاف: قدمنا من خلال المسيرة 4 عروض بحرية بمحاذاة كورنيش الخبر لرفع 91 علما سعوديا، وقدمناها كهدية رمزية بسيطة حبا وولاء لقيادتنا، وتميزت هذه المسيرة البحرية بمشاركة العنصر النسائي من هواة الرياضات البحرية لأول مرة، ونحمد الله أن لدينا شابات محترفات، وستكون هذه المسيرة فاتحة خير عليهن، إذ سيتم قريبا تنظيم «جروب» وفعالية خاصة بالعنصر النسائي.