الارشيف / اخبار السعوديه

مسابقات وهدايا في احتفالات نادي «الصم والبكم»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات وهدايا في احتفالات نادي «الصم والبكم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت أسرة نادي الصم والبكم بالمنطقة الشرقية بذكرى اليوم الوطني الـ91 في نادي الصم والبكم، في حضور العديد من المسؤولين، وبمشاركة لاعبي النادي من ذوي الصم والبكم. بدأ الحفل بالنشيد الوطني بلغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم، ثم ألقى نائب رئيس النادي محمد النهدي، أكد خلالها أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلبه، خاصة أنه يصادف هذا العام اليوم الدولي للغة الإشارة، وأن اليوم الوطني يجدد دائما معاني الحب والانتماء ومواقف الفخر والاعتزاز، ومن مظاهر الفخر ما تقدمه المملكة وقيادتها الرشيدة من دعم لذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا أبناء الوطن من الصم والبكم.

وشهد الاحتفال الكثير من الفعاليات المخصصة لأصحاب الصم والبكم، من مسابقات وتقديم هدايا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا