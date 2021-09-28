شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات وهدايا في احتفالات نادي «الصم والبكم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت أسرة نادي الصم والبكم بالمنطقة الشرقية بذكرى اليوم الوطني الـ91 في نادي الصم والبكم، في حضور العديد من المسؤولين، وبمشاركة لاعبي النادي من ذوي الصم والبكم. بدأ الحفل بالنشيد الوطني بلغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم، ثم ألقى نائب رئيس النادي محمد النهدي، أكد خلالها أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلبه، خاصة أنه يصادف هذا العام اليوم الدولي للغة الإشارة، وأن اليوم الوطني يجدد دائما معاني الحب والانتماء ومواقف الفخر والاعتزاز، ومن مظاهر الفخر ما تقدمه المملكة وقيادتها الرشيدة من دعم لذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا أبناء الوطن من الصم والبكم.

وشهد الاحتفال الكثير من الفعاليات المخصصة لأصحاب الصم والبكم، من مسابقات وتقديم هدايا.