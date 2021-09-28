شكرا لقرائتكم خبر عن 271 ألف ريال معونات «الصفا» لـ443 طالبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن العمل المستمر للجان التكافل الاجتماعي بجمعية الصفا الخيرية في تقديم الخدمات للحالات الاجتماعية والأيتام، صرفت لجان التكافل الاجتماعي 271,804 ريالات معونة دراسية للحالات الاجتماعية والأيتام، لعدد 443 مستفيدا من الطلبة والطالبات، من بينهم 126 يتيما، وتنقسم المساعدات المقدمة إلى مساعدات مقطوعة بلغت 90،600 ريال، ومساعدات دراسية شهرية وبدل مواصلات وسكن جامعي بلغت 181,204 ريالات.

وتعد المعونات الدراسية أحد أهم المصاريف التي تركز عليها لجان التكافل الاجتماعي، لما تحمله من أهمية في بناء جيل متعلم، وتقدم لجان التكافل الكثير من الخدمات الأخرى، من تحسين مساكن ومعونات طارئة ومعونات شهرية، وغيرها من المعونات التي تبلغ مصروفاتها أكثر من 3 ملايين ريال سنويا.

وقال مشرف لجان التكافل جاسم علي الجاسم، إن لجان التكافل تسعى من أجل النهوض بالمستفيدين وتحويلهم إلى داعمين في المستقبل، وإن التركيز على التعليم أحد أهم هذه النقاط، وأضاف أن اللجنة لا تدخر جهدا في سبيل توفير ما يحتاجه المستفيدون من خدمات على مختلف الأصعدة.