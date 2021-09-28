شكرا لقرائتكم خبر عن حضور لافت لأهالي الرياض في «الخريطة الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل آلاف من أهالي مدينة الرياض حضورا كبيرا في مشروع «الرياض الخضراء» أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري في العالم، وذلك لزراعة أشجار محلية في لوحة طبيعية على شكل خريطة المملكة، وذلك ضمن مبادرة «خضراء يا دارنا»، ​وتقع الخريطة الخضراء قرب مطار الملك خالد الدولي، وستشكل بعد اكتمالها لوحة طبيعية بديعة يراها المسافرون وهم على متن الطائرات، حيث تمتد على مساحة 170 ألف متر مربع من الأشجار المحلية، لتكون أحد أكبر خرائط التشجير في العالم، ومعلما مهما في العاصمة الرياض.

وأعرب مدير الرياض الخضراء م. عبدالعزيز المقبل، عن سعادته بالإقبال على المشاركة في هذه المبادرة، قائلا: أسعدنا الحضور الكبير بمشاركة الصغار والكبار من جميع أنحاء مدينة الرياض؛ لدعم هذه المبادرة الوطنية، ونريد أن يكون الجميع جزءا من «الرياض الخضراء»، المبادرة البيئية والمستدامة التي ستجعل سكان الرياض فخورين بحاضر مدينتهم ومستقبلها.

وأكد أن المشروع يهدف إلى زيادة حصة الفرد من المساحات الخضراء من 1.5% حاليا إلى 9.1% بحلول عام 2030، بما يسهم في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة وحماية المناطق الطبيعية والتنوع الحيوي.

ويهدف المشروع إلى زراعة 7.5 مليون شجرة في العاصمة الرياض، وهو أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري في العالم، وأحد مشروعات الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله -، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع تصنيف مدينة الرياض وجعلها من بين أفضل 10 مدن اقتصادية في العالم.