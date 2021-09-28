شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توصي بتطوير مهارات العاملات ورفع كفاءتهن المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت دراسة بعنوان «تحليل المعوقات التي تواجه تمكين موظفة المبيعات -المرأة السعودية - التحديات والإمكانات»، واقع عمل المرأة في قطاعات التجزئة، لتوفير بيانات تساعد الدارسين لسوق العمل على فهم واقع تمكين المرأة العاملة في السوق، وفي محلات التجزئة لتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية في تلك القطاعات، وهدفت الدراسة، التي أجرتها جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية «أفق»، بإشراف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بمعهد الدراسات الاستشارية والخدمات، إلى رصد عمل واقع المرأة والتحديات التي تواجهها، لتحديد المعوقات التي تقف حائلا دون نجاحها وصولا إلى تمكينها.

وشملت عينة الدراسة، مستخدمة منهج المسح الاجتماعي، بائعات سعوديات ضمن الفئة العمرية بين 18-35 عاما، في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، واختارت 50 بائعة تجزئة من كل مدينة ومحافظة اختيارا عشوائيا.

وأكدت الدراسة أن بعض المتاجر غير جاهزة بشكل كاف للتعامل مع الأزمات كما حدث أثناء جائحة كورونا التي أثرت في استمرارية بقاء الموظفات، إضافة إلى افتقار بعض المتاجر لخدمة البيع الإلكتروني، كما أكدت استطلاعات رأي الدراسة أن أهم المهارات التي تحتاجها العاملات للنجاح في عملهن، هي الثقة، والإقناع، والصبر، والتعاون، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية والعمليات الحسابية.

وأوضحت أن من المعوقات التي تواجه تمكين موظفة المبيعات، انعدام شعور الأمان الوظيفي، فالمرأة في القطاع الخاص ما زالت تشعر أن عملها رهن رب العمل، إضافة إلى افتقارها لأبسط مهارات التعامل التجاري، وضعف إمكاناتها اللغوية، إذ أظهرت الدراسة أن بعض النساء العاملات غير قادرات على التعامل مع غير الناطقين باللغة العربية، ومعاناة بعضهن من النظرة الاجتماعية إلى عملها المتواضع، بالإضافة إلى عدم مرونة أوقات عملهن من حيث ساعات الدوام في اليوم الواحد، واقتصار إجازتهن على يوم واحد في الأسبوع، وعدم وجود أماكن استراحة لهن خلال أوقات الدوام، فضلا عن ضعف العائد المادي للعمل في قطاعات التجزئة، فهو لا يفي بمتطلبات الحياة في أدنى مستوياتها، كما أن عدم توافر المواصلات يشكل عبئا إضافيا على المرأة العاملة.

وأوصت الدراسة بناء على نتائجها، بإقامة الدورات المهنية والمهارية لتطوير مهارات العاملات ورفع كفاءتهن المهنية، والعمل على تحسين الظروف التي تتحكم بعملهن في قطاعات التجزئة بسن القوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذ الملاك لها، والسعي لتعريف العاملات ببرامج الدعم المقدمة لهن، ورفع رواتبهن ومنحهن حوافز مادية تتناسب مع عملهن لتغطية نفقاتهن، بما يحقق لهن الأمان الوظيفي ويدفعهن إلى الحرص على زيادة الإنتاجية، والعمل على ترقية السلم الوظيفي وفقا لتقييم الأداء الوظيفي، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة اجتماعيا حول عمل المرأة، وتوفير أماكن مخصصة لاستراحتهن خلال أوقات الدوام، وتوفير دور حضانة لأطفالهن، ومنحهن يومي إجازة في الأسبوع، وتوعيتهن بضرورة حصولهن على توصيف وظيفي بوصفه حقا من حقوقهن، وإعادة النظر في اشتراطات برامج دعم المرأة العاملة المقدمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».