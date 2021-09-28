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شرطة الرياض تقبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر بأحد الأماكن العامة

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محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وتم إحالته إلى النيابة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتكابه جريمة بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، والقبض عليه.

وتفصيلاً، أوضح "الكريديس" أن المقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 01:32 AM

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وتم إحالته إلى النيابة

شرطة الرياض تقبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر بأحد الأماكن العامة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتكابه جريمة التحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، والقبض عليه.

وتفصيلاً، أوضح "الكريديس" أن المقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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، شرطة الرياض تقبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر بأحد الأماكن العامة ،
المصدر : الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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