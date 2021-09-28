- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
يتطلع سكان محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة؛ إلى حل مشكلة تعليق صكوك مخطط المويه الجديد " 1192“ لافتين إلى أن معاملاتهم لاستخراج الصكوك عالقة في كتابة عدل المحافظة.
وأشار المتضررون في شكواهم لـ"الخليج 365" إلى أنهم يتطلعون إلى إيصال الخدمات الحيوية والتنموية لمخطط المويه الجديد رقم ١١٩٢، إذا لم يستلموا قروضهم العقارية ولم تصرفها لهم البنوك بسبب أن الصكوك الشرعية عالقة في كتابة العدل؛ فضلاً عن أن المخطط ينقصه السفلتة والإنارة والكهرباء، على الرغم من أن وزارة الإسكان قامت بدورها من كروكيات وعمل مخططات مساحية.
وطالب المتضررون؛ بضرورة تدخل وزارة العدل في شكواهم والنظر في معاناتهم؛ لافتين إلى أن معاملات الصكوك لم يتبق عليها سوى الاعتماد فقط، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ سنوات، دون معرفة الأسباب التي حالت دون تسلّمهم أراضيهم نظاميًا.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 01:21 AM
طالبوا بضرورة تدخل وزارة العدل في شكواهم والنظر في معاناتهممخطط المويه الجديد خارج دائرة الخدمات والسكان يشكون تعليق الصكوك
يتطلع سكان محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة؛ إلى حل مشكلة تعليق صكوك مخطط المويه الجديد " 1192“ لافتين إلى أن معاملاتهم لاستخراج الصكوك عالقة في كتابة عدل المحافظة.
وأشار المتضررون في شكواهم لـ"الخليج 365" إلى أنهم يتطلعون إلى إيصال الخدمات الحيوية والتنموية لمخطط المويه الجديد رقم ١١٩٢، إذا لم يستلموا قروضهم العقارية ولم تصرفها لهم البنوك بسبب أن الصكوك الشرعية عالقة في كتابة العدل؛ فضلاً عن أن المخطط ينقصه السفلتة والإنارة والكهرباء، على الرغم من أن وزارة الإسكان قامت بدورها من كروكيات وعمل مخططات مساحية.
وطالب المتضررون؛ بضرورة تدخل وزارة العدل في شكواهم والنظر في معاناتهم؛ لافتين إلى أن معاملات الصكوك لم يتبق عليها سوى الاعتماد فقط، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ سنوات، دون معرفة الأسباب التي حالت دون تسلّمهم أراضيهم نظاميًا.
، مخطط المويه الجديد خارج دائرة الخدمات والسكان يشكون تعليق الصكوك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مخطط المويه الجديد خارج دائرة الخدمات والسكان يشكون تعليق الصكوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.