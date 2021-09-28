، الكشف عن مقيمة تخبئ عربة "بطاطس مقلية" داخل دورات مياه في الطائف ،

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تفاعلت أمانة محافظة الطائف ممثلة في"وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، عن طريق بلدية شرق، مع بلاغ قدَّمته مواطنة، تؤكد من خلاله مشاهدتها "مقيمة" عند دورات المياه النسائية خارج متنزه الردف، وتخبئ بداخلها عربة خاصة ببيع البطاطس المقلية والبليلة، وتعود في اليوم التالي لممارسة البيع عليها.
مراقبو البلدية بمتابعة من أمين الطائف، الدكتور أحمد عزيز القثامي، حضروا بالموقع، وتمت مصادرة عربة بيع البطاطس التي خُبئت من قِبل المرأة المقيمة داخل دورات المياه، فيما كُشف عن ادعائها أنها من "الأسر المنتجة".
وقد جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حيال المخالفة.
الكشف عن مقيمة تخبئ عربة "بطاطس مقلية" داخل دورات مياه في الطائففهد العتيبي الخليج 365 2021-09-28
تفاعلت أمانة محافظة الطائف ممثلة في"وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، عن طريق بلدية شرق، مع بلاغ قدَّمته مواطنة، تؤكد من خلاله مشاهدتها "مقيمة" عند دورات المياه النسائية خارج متنزه الردف، وتخبئ بداخلها عربة خاصة ببيع البطاطس المقلية والبليلة، وتعود في اليوم التالي لممارسة البيع عليها.
مراقبو البلدية بمتابعة من أمين الطائف، الدكتور أحمد عزيز القثامي، حضروا بالموقع، وتمت مصادرة عربة بيع البطاطس التي خُبئت من قِبل المرأة المقيمة داخل دورات المياه، فيما كُشف عن ادعائها أنها من "الأسر المنتجة".
وقد جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حيال المخالفة.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
01:02 AM
تتجوَّل بها للبيع مدعية أنها من الأُسر المنتجة.. و"الأمانة" تطبِّق الجزاءات بحقها
تفاعلت أمانة محافظة الطائف ممثلة في"وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، عن طريق بلدية شرق، مع بلاغ قدَّمته مواطنة، تؤكد من خلاله مشاهدتها "مقيمة" عند دورات المياه النسائية خارج متنزه الردف، وتخبئ بداخلها عربة خاصة ببيع البطاطس المقلية والبليلة، وتعود في اليوم التالي لممارسة البيع عليها.
مراقبو البلدية بمتابعة من أمين الطائف، الدكتور أحمد عزيز القثامي، حضروا بالموقع، وتمت مصادرة عربة بيع البطاطس التي خُبئت من قِبل المرأة المقيمة داخل دورات المياه، فيما كُشف عن ادعائها أنها من "الأسر المنتجة".
وقد جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حيال المخالفة.
، الكشف عن مقيمة تخبئ عربة "بطاطس مقلية" داخل دورات مياه في الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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