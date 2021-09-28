محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت وزيرة التخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي آمنة عبد آدن الليلة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

وزيرة الإسكان بجيبوتي تستقبل السفير السعودي ويبحثان التعاون بين البلدين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-28 استقبلت وزيرة التخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي آمنة عبد آدن الليلة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 12:33 AM استقبلت وزيرة التخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي آمنة عبد آدن الليلة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

، وزيرة الإسكان بجيبوتي تستقبل السفير السعودي ويبحثان التعاون بين البلدين ،

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