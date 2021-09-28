نشرة «عاجل».. ضبط مقيم يتباهى بأموال مجهولة المصدر و«توكلنا» يحجب الحالة الصحية عند تصوير الشاشة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها موافقة مجلس الشورى على تعديلات مشروع نظام البريد، والقبض على مواطن تحرش بامرأة أثناء قيادة مركبتها في بريدة، وتوجيه رسمي من وزير التعليم بشأن اللغة العربية.

وفيما يلي التفاصيل

مجلس الشورى يوافق على تعديلات مشروع نظام البريد

وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد مشروع نظام البريد بعد استماعه إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقًا للمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبوساق.

شرطة القصيم تقبض على مواطن تحرش بامرأة أثناء قيادة مركبتها في بريدة

ألقت شرطة منطقة القصيم، اليوم الإثنين، القبض على مواطن تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدة.

توجيه رسمي من وزير التعليم بشأن اللغة العربية

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يُصادف يوم السبت 18 ديسمبر من كل عام تحت شعار «اللغة العربية والتواصل الحضاري».

إطلاق برنامج دعم مندوبي التوصيل السعوديين.. وهذه شروط التقديم

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية إطلاق برنامج دعم مندوبي التوصيل في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، الذي يجري خلاله تمويل مندوبي التوصيل السعوديين بتمكينهم من امتلاك مركبات خاصة أو تقديم دعم نقدي لهم للاستفادة بالعمل في تطبيقات التوصيل.

تحديد هوية فتاتين خالفتا الذوق العام بالخبر وتطبيق العقوبات المقررة تجاههما

حددت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، هوية فتاتين خالفتا الذوق العام وطبقت العقوبات المقررة تجاههما.

«توكلنا»: حجب الحالة الصحية عند تصوير الشاشة

تضمن آخر تحديث لتطبيق توكلنا حجب الحالة الصحية عند تصوير الشاشة.

لأول مرة منذ 30 عامًا.. «الصيف» الأشد سخونة وأمطارًا

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، إن صيف هذا العام 2021م يعد ثالث أسخن صيف منذ 30 عامًا.

بالفيديو.. بروفيسور يؤكد: ماء زمزم يحارب السرطان

قال البروفيسور حامد متولي، إنَّ ماء زمزم يحارب مرض السرطان، متابعا: إن ماء زمزم به آثار مقاومة للسمية التي تفرزها المواد المسرطنة، ولها آثار توقف الإنزيم المكون لتلك السموم؛ نظرا لتكوينه الأيوني به آثار مقاومة تكسر الإنزيم المكون للسميات.

مقيم يتباهى بحيازة مبالغ مجهولة المصدر.. وشرطة مكة تضبطه وشريكه

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثاني والثالث من العمر، ظهر أحدهما في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهى فيه بحيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر، وجرى إيقافهما لوجود شبهة تستر تجاري.

«تطورات إقليمية ودولية» تتصدر لقاء الوزير الجبير وسفير الإمارات

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.

دراسة سعودية توصي بـ9 إجراءات بشأن جائحة كورونا

أوصت دراسة سعودية أجراها فريق من المختصين بمعهد الإدارة العامة بـ9 إجراءات بشأن جائحة كورونا.

شرطة المدينة: القبض على مواطن أعلن عن تقديمه شهادة تلقيح مزورة

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، على خلفية نشره إعلانا بغرض الاحتيال على المواطنين.

الإطاحة بصاحب واقعة الاعتداء على شخصين أثناء قيادته دراجة هوائية في تبوك

قال المتحدث الإعلامـي لشرطة منطقـة تبـوك العقيد خالد الغبـان، إن الجهات الأمنيـة بشـرطة المنطقـة قبضـت علـى مواطـن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على شخصين أثناء قيادته دراجة هوائيـة.

«الأرصاد» يحدد 4 مناطق تشهد انخفاض درجات الحرارة وأمطارا.. غدا الثلاثاء

أكد المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، تأثر أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة بعوالق ترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

سقوط مقيم بحوزته 11 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر في قبضة شرطة مكة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم بحوزته أكثر من (11) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

«بلومبرج»: السعودية تستعد لإطلاق أولى سنداتها الخضراء في 2022

أفادت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن حكومة المملكة العربية السعودية تستعد لإصدار أولى السندات الخضراء، بحلول العام المقبل، فيما يسعى منتج النفط الأكبر في العالم لتنويع قاعدة المستثمرين به، ومصادر التمويل.

إصابة ولي عهد الأردن بفيروس كورونا.. وحجر منزلي للملك والملكة

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الإثنين، إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء الفحص الروتيني المعتمد.

اليمن: أوقعنا خسائر فادحة في صفوف ميليشيا الحوثي

نجحت قوات الجيش الوطني في تكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ضربة قوية للاتحاد قبل مواجهة الأهلي في الديربي

تلقى فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد ضربة قوية قبل مباراة الديربي المنتظرة أمام الأهلي وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لفتة إنسانية من جوميز تجاه مشجع للهلال من ذوي الهمم

نشر الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الهلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام» مع مشجع هلالي من ذوي الهمم.