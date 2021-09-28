الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة الرياض، اليوم الإثنين، القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة وأوراق مالية مُزيَّفة بالرياض.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، بحوزتهما 27 سلاحًا ناريًا، و28 مخزنًا للذخيرة، و373 طلقة حيّة متنوعة، و2 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و710 أقراص مخدرة، وأوراق مالية مزيفة، و73 جهازًا متنقلًا، وجرى إيقافهما وتحريز المضبوطات، واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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