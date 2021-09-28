بالفيديو .. طلاب وطالبات «تعليم جازان» يحققون النجومية في الغناء والمسرح

الرياض - محمد عبدالله - ساهمت المشاركات الطلابية في المناسبات العامة والاحتفالات التي تقام بمنطقة جازان في اكتشاف العديد من المواهب الفنية المتنوعة في المجالات الغنائية والاستعراضية والإلقاء والمسرح.

ولاقت المواهب صدى وإعجابًا واسعًا لدى فئات المجتمع ووجد الكثير من هؤلاء النجوم فرصًا ذهبية لتلبية رغباتهم وتحقيق أمنياتهم بالمشاركة في مناسبات على مستويات عليا داخل المنطقة وخارجها وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم من خلالها.

كما حظيت بدعم كبير من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ومتابعة مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبوهادي ورعايته لمواهب الطلاب والطالبات وسعيه لتسخير ما يمكنهم من إبرازها عبر تنمية وتطوير القدرات والكفاءات الفنية لديهم ليكونوا قادرين على العطاء والتميز والإبداع بهذه الفنون، ويمثلون إضافة قوية لتفوق منطقة جازان في الأداء والاستعراض الفني في المحافل والمناسبات الوطنية والثقافية ،

ويطمح هؤلاء الموهوبون في الوصول إلى جهات تتبنى مواهبهم ومنها الهيئة العامة للترفيه وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتبرز من خلالها مواهبهم الفنية .

وشهدت احتفاء إدارة تعليم جازان مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني 91 المقام على مسرح مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بروز عدد من المواهب الطلابية بأدائهم للفعاليات ومنها الأوبريت الوطني «انتصارات السماء»، كلمات الشاعرة شقراء المدخلي وألحان معاذ أبوجبل ورؤية وإخراج عبدالله عقيل وساعده خديجة صميلي بمشاركة 55 طالبا وطالبة من مدارس تعليم جازان بما فيها حضورهم اللافت في تقديم مشاهد متنوعة شملت الغناء والإلقاء والعرض المسرحي.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة النشاط الطلابي قد أطلقت في وقت سابق منصة (الفنون) والتي تهتم باكتشاف الطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات في مجالات الفنون والإلقاء.

وتأتي هذه المنصة ضمن مشروع تعليم جازان التطوعي (4 في 4) وفي مقدمة اهتمامها لرعاية المبدعين والمبدعات؛ حيث خصصت فريقا لمتابعة التسجيل والتواصل مع المتقدمين وتدريبهم وصقل مواهبهم عبر النادي الطلابي الثقافي التابع لإدارة النشاط الطلابي، كما نفذت عدة دورات تدريبية في الإلقاء والرواية مع متخصصين في المجال المسرحي.

وأعلنت كذلك في مطلع العام الدراسي الحالي مسابقة أجمل صوت في الإلقاء والغناء، وذلك من ضمن استعداداتها المبكرة للبرامج الوطنية والذي يأتي في مقدمتها الاحتفال باليوم الوطني ٩١، كما تهدف منصة الفنون إلى تدريب الطلاب والطالبات وتهيئتهم للمنافسات والمسابقات على مستوى المملكة في مجالات الإلقاء والمسرح.

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