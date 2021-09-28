بالفيديو.. وزير الصناعة: المملكة ستتحول إلى قطاع صناعي جديد يعتمد بشكل أكبر على الكفاءات

الرياض - محمد عبدالله - أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية إبراهيم الخريف، أن القطاع الصناعي المستقبلي تم تصميمه ليقوم على قطاع صناعي قوي يتبني تقنيات حديثة، مشيرًا إلى أن مخرجات برنامج تنمية القدرات البشرية ستكون لها دور رئيسي في هذا الجانب.

وقال الخريف، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، إن المملكة ستحول طبيعة القطاع الصناعي الذي تم بناؤه على مدى 50 عامًا، إلى قطاع صناعي جديد يعتمد بشكل أكبر على الكفاءات وبشكل أقل على اليد العاملة الرخيصة، مؤكدًا أن مخرجات برنامج تنمية القدرات البشرية ستكون لها دور رئيسي في هذا الجانب.

وأضاف أن القطاع الصناعي التقليدي الكبير سوف يستمر قائمًا وبحاجة إلى كفاءات، مشيرًا إلى أنه سوف تكون هناك فرص كبيرة لريادة الأعمال في القطاع الصناعي، وذلك نظرًا لطبيعة الأعمال في المستقبل.

ولفت الخريف إلى أن الوزارة تؤسس لأن يكون قطاعا التعدين والصناعة جاهزين لفتح فرص كبيرة للشباب والشابات تتناسب مع قدراتهم.

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