شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % إنجازا بجسر «الهافمون» مع طريق الخالدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، أعمال تنفيذ جسر على طريق شاطئ نصف القمر، عند التقاطع مع طريق الخالدية، مع إصلاح الطريق الرئيسي قبل وبعد التقاطع بطول إجمالي 2.5 كم بالإضافة لتنفيذ طرق خدمة، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ جسور التقاطع بالكامل، والطريق الرئيسي باتجاه الهافمون، وأنه جار العمل بالطريق الرئيسي باتجاه الخبر، وبلغت نسبة الإنجاز بالجسر 80 %.

وأشار فرع النقل إلى الانتهاء من كل أعمال الإنارة بالطريق الرئيسي، وطرق الخدمة، بالإضافة لتنفيذ إشارة ضوئية أسفل الجسر وجارٍ استكمال الأعمال بالمشروع، موضحًا أن الجسر الجديد يسهم في حل مشكلة تقاطع طريق الخالدية مع طريق شاطئ نصف القمر، وخدمة مرتادي شاطئ «أرامكو»، وطلاب وموظفي جامعة الأمير محمد بن فهد.

كان الفرع قد كشف في وقت سابق عن وجود عوائق تؤخر انتهاء مشروع تطوير طريق الخالدية، الذي تجاوزت تكلفته 150 مليون ريال، تتعلق بجهات خدمية حكومية وخاصة متمثلة في شركات الكهرباء وبعض شركات الاتصالات والتحلية، مؤكدًا تعاون مختلف هذه الجهات لسرعة إنجاز أعمالها بهدف اكتمال الخدمات على الطريق.

وأكد مدير فرع الوزارة بالشرقية م. أحمد الغامدي، استمرار أعمال تطوير وازدواج طريق الخالدية ورفع مستوى السلامة عليه بتكلفة تجاوزت 150 مليون ريال، مبينًا أن المشروع ضمن خطة وزارة النقل، وأن الأعمال تجري بالمشروع بشكل جيد.ولفت إلى الانتهاء من أعمال طبقة الأساس الإسفلتي الأولى بطول 7.5 كم للطريق الرئيسي الأيمن باتجاه شاطئ نصف القمر، بالإضافة لأعمال إنشاء الطريق في مواقع السبخة، التي تم الانتهاء من تنفيذ طبقات «الجيوتكس فابريك ومادة الجيوجرد» بكمية 570 ألف متر مربع.