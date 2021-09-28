محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عبدالله محمد صالح الزهراني من منسوبي شركة مواهب التربية للتدريب والتعليم بعقد قرانه بحضور العائلة. "الخليج 365" تبارك للزهراني عقد القران.. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. 28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 12:32 AM "الزهراني" يحتفل بعقد قرانه "الزهراني" يحتفل بعقد قرانه احتفل الشاب عبدالله محمد صالح الزهراني من منسوبي شركة مواهب التربية للتدريب والتعليم بعقد قرانه بحضور العائلة. "الخليج 365" تبارك للزهراني عقد القران.. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. الكلمات المفتاحية ، "الزهراني" يحتفل بعقد قرانه ،

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