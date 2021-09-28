محمد بن مسعود - الدمام - مداخل وممرات الإدارة اكتست بالأعلام ولوحات تجسد الحب والولاء للقيادة احتفلت إدارة شؤون المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالطائف، باليوم الوطني 91 وذلك بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة سعيد جابر القحطاني، والمساعد العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي. وشارك الموظفون في الاحتفالية، فيما اكتست مداخل وممرات الإدارة بالأعلام الخضراء والبالونات وشعارات اليوم الوطني، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للقيادة الرشيدة وللوطن الغالي. إدارة شؤون المستشفيات بـ"صحة الطائف" تحتفل باليوم الوطني الـ 91 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-27 احتفلت إدارة شؤون المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالطائف، باليوم الوطني 91 وذلك بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة سعيد جابر القحطاني، والمساعد العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي. وشارك الموظفون في الاحتفالية، فيما اكتست مداخل وممرات الإدارة بالأعلام الخضراء والبالونات وشعارات اليوم الوطني، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للقيادة الرشيدة وللوطن الغالي. 27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 11:37 PM مداخل وممرات الإدارة اكتست بالأعلام ولوحات تجسد الحب والولاء للقيادة مداخل وممرات الإدارة اكتست بالأعلام ولوحات تجسد الحب والولاء للقيادة احتفلت إدارة شؤون المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالطائف، باليوم الوطني 91 وذلك بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة سعيد جابر القحطاني، والمساعد العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي. وشارك الموظفون في الاحتفالية، فيما اكتست مداخل وممرات الإدارة بالأعلام الخضراء والبالونات وشعارات اليوم الوطني، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للقيادة الرشيدة وللوطن الغالي. ، إدارة شؤون المستشفيات بـ"صحة الطائف" تحتفل باليوم الوطني الـ 91 ،

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