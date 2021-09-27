شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتدال» يناقش جهود مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضاف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، في مقره بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، عددًا من ممثلي الجهات السعودية: مجلس الشورى، وزارة الخارجية، رئاسة أمن الدولة، البنك المركزي السعودي، للمشاركة في ورشة العمل الدولية الثانية بعنوان (مكافحة الإرهاب)، بحضور افتراضي عبر الاتصال المرئي لكل من عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور ناتالي قوليه، والمستشار البريطاني الدكتور غانم نسيبة .

وناقشت الورشة جهود الجهات المشاركة في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العديد من النقاط ذات العلاقة.