شكرا لقرائتكم خبر السماح بصيد طيور الحبارى بدءا من نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الصقور السعودي أنه سيتم السماح بصيد الحبارى خلال الفترة من 1 نوفمبر2021م ، حتى 31 يناير 2022 م.

وقال النادي « بناء على ما ورد من استفسارات لنادي الصقور السعودي تتعلق بالسماح بصيد الحبارى، يعلن النادي أنه سيتم السماح بصيد الحبارى خلال الفترة من 1 نوفمبر2021م ، وحتى 31 يناير 2022 م».

وأوضح أن السماح سيكون مقتصرا على الصيد بالصقور فقط، وليس باستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة النارية.

وأكد ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد الصادرة من الجهات المختصة، والابتعاد عن المواقع المعلن منع الصيد فيها التي جاءت في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي أعلن عنها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأشار النادي إلى أن جهات الضبط المختصة ستعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح بحق كل من يخالف تعليمات الصيد الصادرة من الجهات المعنية.