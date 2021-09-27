ضبط 58 آلية لنقل الرمال وتجريف التربة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 58 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لـ3 مواطنين، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.



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