شكرا لقرائتكم خبر استدعاء 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى الإعلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن تلك الجهود تهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتسهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما يخالف نظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها، ولمعرفة الضوابط يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع من خلال: https://gcam.gov.sa/pages/30.
كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط: https://eservices.gcam.gov.sa/user/services/77، أو الرقم الموحد 920004242.
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