تسجيل 59 إصابة بكورونا وشفاء 78 حالة

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وفي السياق نفسه أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية، تضمنت تسجيل 59 حالة مؤكدة، وتعافي 78 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 244 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546,985 حالة، وعدد حالات التعافي 536,028 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8704 حالات.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
- إجمالي الإصابات 546,985 حالة
- حالات التعافي 536,028 حالة
- الحالات الحرجة 244 حالة
- إجمالي الوفيات 8704 حالات
- حالات جديدة 59 حالة
- حالات تعاف جديدة 78 حالة
- وفيات جديدة 5 حالات
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