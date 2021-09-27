شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 59 إصابة بكورونا وشفاء 78 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدة أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي السياق نفسه أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية، تضمنت تسجيل 59 حالة مؤكدة، وتعافي 78 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 244 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546,985 حالة، وعدد حالات التعافي 536,028 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8704 حالات.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

