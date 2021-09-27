شكرا لقرائتكم خبر إزالة 12 غرفة متنقلة مهجورة في عزيزية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة 12 غرفة متنقلة مهجورة على الطرق الرئيسية بحي العزيزية، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة «معالجة مظاهر التشوه البصري» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتشمل إزالة الملصقات واللوحات المخالفة، ورفع الأنقاض والمخلفات والمركبات التالفة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المشوهات البصرية عبر حملة (#صور_وأرسل) الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري، عبر تطبيق «بلدي» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة، أو من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

من جهة ثانية اطلع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس على أعمال معالجة التشوه البصري بمكة المكرمة التي تستهدف معالجة 5 محاور رئيسة بأم القرى، وذلك ضمن مبادرة وحملة «معالجة مظاهر التشوه البصري» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرا في جميع مدن المملكة.

واطلع على تقاطعات وشوارع حيوية منها شارع الفردوس، وتقاطع طريق الملك فيصل مع طريق عمر قاضي، مرورا على عبارة السيول بوادي البرود بشارع القادسية، إضافة إلى الوقوف على تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق الملك فيصل، كما شاهد أعمال معالجة مواقع التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمواقع متفرقة.

وشدد على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية لضبط المخالفات ورصدها بصورة مستمرة ومعالجة الطرق والأرصفة المتهالكة، وإزالتها أولا بأول، مؤكدا أن الهدف من الخطة هو معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والاستدامة في تنفيذ ذلك لما ينعكس به إيجابا على الرقي بجودة الحياة وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.