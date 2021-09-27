محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي قراراً بتكليف حسين بن محمد البكماني، مديراً لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

"البكماني" مديراً لمحجر "البيئة" بميناء جدة الإسلامي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-27 أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي قراراً بتكليف حسين بن محمد البكماني، مديراً لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 09:25 PM أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي قراراً بتكليف حسين بن محمد البكماني، مديراً لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

، "البكماني" مديراً لمحجر "البيئة" بميناء جدة الإسلامي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "البكماني" مديراً لمحجر "البيئة" بميناء جدة الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.