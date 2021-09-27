، "خوجة": المملكة تحتضن أكبر قطاع للرعاية الصحية بين دول الخليج بنحو 48% من إجمالي إنفاق الحكومات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه يشهد نمواً في بمعدل سنوي مركب نسبته 5% ليبلغ 220 ملياراً

كشف أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، عن أن المملكة العربية السعودية تحتضن أكبر قطاع للرعاية الصحية بين دول الخليج، مستحوذة على نحو 48% من إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية على الرعاية الصحية بتكلفة من المتوقع أن تصل إلى 40 مليار دولار، موضحاً أن المملكة تعتزم إنشاء مدن طبية حيث خصصت لها ميزانية تصل إلى نحو 4.3 مليارات دولار، وهو ما يدل على الميزانية الضخمة التي توفرها المملكة من أجل النهوض بهذا القطاع الصحي الحيوي.

وأشار "خوجة" بأنه من المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية في السعودية نمواً في الإنفاق بمعدل سنوي مركب نسبته 5 في المائة، ليبلغ 220 مليار ريال في عام 2025، إذ ارتفعت تكلفة تشغيل خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي بسبب المتطلبات المتغيرة والحالة الصحية لسكانها، حيث إن ظهور مشاكل صحية حديثة سببها هو زيادة الدخل واعتماد الأنظمة الغذائية الحديثة وقلة الأنشطة البدنية، نتيجة لذلك زاد انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك نسبة السكان المصابين بداء السكري.

وأوضح أن وزارة الصحة في المملكة زادت عدد أسرة المستشفيات في البلاد ببطء ولكن بثبات لاستيعاب الطلب المتزايد، كما تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها الدعم المالي لطلب العلاج الطبي في الخارج إذا لم يجدوا الرعاية المناسبة.

وقال "خوجة" إن مخصصات وزارة الصحة من الميزانية العامة للدولة تعد هي الدعامة الأساسية للموارد الصحية السنوية، وقد راعت حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من خلال خطط التنمية الخمسية أن تدعم وزارة الصحة بنسبة من ميزانية الدولة، وهذه الميزانية في زيادة مستمرة، وبالتالي تكون مخصصات وزارة الصحة في زيادة مستمرة.

وأشار بأن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لوزارة الصحة كانت في عام 1956: 39,549,458 ريالاً سعودياً، وفي عام 1958: 68,480,000 ريال سعودي، بينما كانت في عام 1960: 116,395,000 ريال سعودي، وزادت في عام 2009 إلى 40,430,000,000 ريال سعودي، وأصبحت في عام 2010: 61,200,000,000 ريال سعودي، وخلال عام وصلت إلى 2011: 68,700,000,000 ريال سعودي، وفي عام 2019م 859, 403, 75 ريالاً سعودياً.

ولفت بأنه في مراجعة لميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2019 والتطورات الاقتصادية الأخيرة، أكدت KPMG أن قطاع الرعاية الصحية يحتل ثالث أكبر حصة بنسبة 15.6 ٪ في نفقات الميزانية لعام 2019، وبذلك نمت مخصصات الميزانية لهذا القطاع بنسبة 8 ٪ لتصل إلى 172 مليار ريال سعودي في 2019، مقابل 159 مليار ريال في 2018.

وقال "خوجة" إنه يتم توجيه الإنفاق العام على قطاع الرعاية الصحية إلى حد كبير نحو مبادرات جديدة، مثل زيادة متوسط العمر المتوقع وتقليل السمنة وتوطين صناعة الأدوية، إنشاء بنية تحتية قوية للرعاية الصحية من خلال بناء مستشفيات جديدة.