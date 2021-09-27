، "الخدمات الطبية" بالداخلية تحتفل باليوم الوطني بمستشفيات قوى الأمن والعيادات التخصصية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شمل برنامج الفعاليات توزيع الهدايا على المنوَّمين من الكبار والأطفال.. و"التذكارية" على المراجعين

نظَّمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عددًا من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ91 في مستشفيات قوى الأمن في (الرياض-مكة المكرمة-الدمام)، والعيادات التخصصية الشاملة بمختلف مدن ومناطق السعودية.

وشمل برنامج الفعاليات توزيع هدايا بمناسبة اليوم الوطني للمرضى المنوَّمين من الكبار والأطفال في مختلف مستشفيات قوى الأمن، وتوزيع الهدايا التذكارية للمراجعين، ومشاركتهم بهذه المناسبة الغالية، كما اكتست المباني كافة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من مستشفيات وعيادات بالإضاءة الخضراء واللوحات الجدارية المعبِّرة عن الاحتفالية الوطنية.