، شرطة تبوك تقبض على شاب اعتدى على مقيمين في حادثين بذات الطريقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتم إحالته لفرع النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على شخصين أثناء قيادته دراجة هوائية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وتفصيلاً، أشارت مصادر "الخليج 365" إلى المواطن اعتدى على مقيمين وتسبب في إصابتهما إصابة بسيطة، حيث كانا يسيران مشياً على الأقدام وهو يقود دراجة هوائية في حادثين مستقلين بذات الطريقة، وبعد تلقي الجهات الأمنية البلاغ من المقيمين تم القبض عليه في وقت وجيز.