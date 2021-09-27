محمد بن مسعود - الدمام - حصلت الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة (شفاء) على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كجهة تطوير مهني مستمر للكوادر الصحية وذلك بناءً على تحقيق معايير اعتماد جهات التطوير المهني المستمر. وتعمل جمعية شفاء على تقديم الحلول التدريبية للكوادر الصحية بالتوازي مع تقديم خدمات التثقيف الصحي لمستفيدي البرامج من المرضى وذويهم. يشار إلى أنه قد الخليج 365 للجمعية تحقيق شهادة تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية، وتسعى جمعية شفاء أن تكون نموذجاً مشرقاً في مجال تقديم الخدمات الخيرية والعلاجية والتدريبية. "شفاء " تحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-27 حصلت الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة (شفاء) على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كجهة تطوير مهني مستمر للكوادر الصحية وذلك بناءً على تحقيق معايير اعتماد جهات التطوير المهني المستمر. وتعمل جمعية شفاء على تقديم الحلول التدريبية للكوادر الصحية بالتوازي مع تقديم خدمات التثقيف الصحي لمستفيدي البرامج من المرضى وذويهم. يشار إلى أنه قد الخليج 365 للجمعية تحقيق شهادة تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية، وتسعى جمعية شفاء أن تكون نموذجاً مشرقاً في مجال تقديم الخدمات الخيرية والعلاجية والتدريبية. 27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 08:30 PM حصلت الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة (شفاء) على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كجهة تطوير مهني مستمر للكوادر الصحية وذلك بناءً على تحقيق معايير اعتماد جهات التطوير المهني المستمر. وتعمل جمعية شفاء على تقديم الحلول التدريبية للكوادر الصحية بالتوازي مع تقديم خدمات التثقيف الصحي لمستفيدي البرامج من المرضى وذويهم. يشار إلى أنه قد الخليج 365 للجمعية تحقيق شهادة تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية، وتسعى جمعية شفاء أن تكون نموذجاً مشرقاً في مجال تقديم الخدمات الخيرية والعلاجية والتدريبية. ، "شفاء " تحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ،

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