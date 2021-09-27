، وزارة الرياضة تعلن استحقاق 15 نادياً لدعم مبادرة الحوكمة.. تعرف عليها ،

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أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اليوم الاثنين، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2021-2022، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثالث.
وأجرى فريق الإستراتيجية تعديلاً في آلية استحقاق الأندية للدعم الخاص بمبادرة الحوكمة بناءً على درجاتها في التقييم، من خلال تقسيم المستحقين للدعم إلى خمس فئات كلٌ حسب تقييمه، وذلك بهدف مساندة الأندية وتحفيزها لرفع مستوى تطبيق معايير الحوكمة واستدامتها.
وكشفت النتائج الصادرة أن 15 نادياً من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم بعد تقييم الربع الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف مقدار الدعم لكل نادٍ بحسب درجته في التقييم، والأندية هي: (الفتح – الاتفاق – التعاون – الهلال – الطائي – الشباب – الفيصلي – الحزم – الفيحاء – الباطن – النصر – الاتحاد – الرائد – ضمك - أبها)، بينما لم ينجح النادي الأهلي في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، (وفقاً للجداول المرفقة).
فيما كشفت النتائج أن 14 نادياً من أندية دوري يلو للدرجة الأولى، قد أصبحت مؤهلة للحصول على الدعم بعد تقييم الربع الأول، مع اختلاف مقدار الدعم لكل نادٍ بحسب درجته في التقييم، والأندية هي: (الوحدة – القادسية – العدالة – النهضة – الخليج – هجر – الساحل – الدرعية – العروبة – نجران – الأخدود – جدة – أحد – الجبلين)، بينما لم تنجح أندية كل من: (العين – الجيل – الكوكب – الشعلة – الخلود – بيشة)، في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، (وفقاً للجداول المرفقة).
وتمت عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع وفق معايير محدّدة مرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة، والإدارة والتشغيل، والالتزام والتحكّم والرقابة، والإدارة المالية، والأنشطة التسويقية والفعاليات.
التصاميم المرفقة على الرابط التالي:
https://drive.google.com/drive/folders/1QfJza1fk3S1BqlhYXwXdQ44tBc_KiFSI
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 09:23 PM
مع اختلاف مقدار الدعموزارة الرياضة تعلن استحقاق 15 نادياً لدعم مبادرة الحوكمة.. تعرف عليها
أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اليوم الاثنين، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2021-2022، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثالث.
وأجرى فريق الإستراتيجية تعديلاً في آلية استحقاق الأندية للدعم الخاص بمبادرة الحوكمة بناءً على درجاتها في التقييم، من خلال تقسيم المستحقين للدعم إلى خمس فئات كلٌ حسب تقييمه، وذلك بهدف مساندة الأندية وتحفيزها لرفع مستوى تطبيق معايير الحوكمة واستدامتها.
وكشفت النتائج الصادرة أن 15 نادياً من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم بعد تقييم الربع الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف مقدار الدعم لكل نادٍ بحسب درجته في التقييم، والأندية هي: (الفتح – الاتفاق – التعاون – الهلال – الطائي – الشباب – الفيصلي – الحزم – الفيحاء – الباطن – النصر – الاتحاد – الرائد – ضمك - أبها)، بينما لم ينجح النادي الأهلي في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، (وفقاً للجداول المرفقة).
فيما كشفت النتائج أن 14 نادياً من أندية دوري يلو للدرجة الأولى، قد أصبحت مؤهلة للحصول على الدعم بعد تقييم الربع الأول، مع اختلاف مقدار الدعم لكل نادٍ بحسب درجته في التقييم، والأندية هي: (الوحدة – القادسية – العدالة – النهضة – الخليج – هجر – الساحل – الدرعية – العروبة – نجران – الأخدود – جدة – أحد – الجبلين)، بينما لم تنجح أندية كل من: (العين – الجيل – الكوكب – الشعلة – الخلود – بيشة)، في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، (وفقاً للجداول المرفقة).
وتمت عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع وفق معايير محدّدة مرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة، والإدارة والتشغيل، والالتزام والتحكّم والرقابة، والإدارة المالية، والأنشطة التسويقية والفعاليات.
التصاميم المرفقة على الرابط التالي:
https://drive.google.com/drive/folders/1QfJza1fk3S1BqlhYXwXdQ44tBc_KiFSI
، وزارة الرياضة تعلن استحقاق 15 نادياً لدعم مبادرة الحوكمة.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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