السعودية | شرطة تبوك تطيح بمواطن اعتدى على شخصين أثناء قيادته دراجة هوائية

ألقت قوات الشرطة بمنطقة تبوك، اليوم الإثنين، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على شخصين اثناء قيادته دراجة هوائية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على شخصين اثناء قيادته دراجة هوائية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.