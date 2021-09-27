شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن نشر إعلاناً احتيالياً عن إصدار وثيقة «PCR» بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن إصدار وثيقة (PCR) الخاصة بفحص فيروس كورونا (كوفيد -19)، مقابل الحصول على مبالغ مالية، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.