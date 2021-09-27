الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط مواطن نشر إعلاناً احتيالياً عن إصدار وثيقة «PCR» بالمدينة 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن نشر إعلاناً احتيالياً عن إصدار وثيقة «PCR» بالمدينة  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن إصدار وثيقة (PCR) الخاصة بفحص فيروس (كوفيد -19)، مقابل الحصول على مبالغ مالية، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا