آلية لتوجيه وإرشاد وتنظيم المعتمرين في صحن المطاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق آلية عمل تراعي الإجراءات الاحترازية والوقائية كثفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام جهودها في الأعمال التوجيهية والتنظيمية والمساهمة في تفويج المعتمرين داخل صحن الطواف.

وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام نايف السلمي أن من أبرز أعمال إدارة الهيئة تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحن الطواف والمسعى والإشراف العام على ذلك، ووجودها بمواقع صحن الطواف والمسعى، والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة والجهات المشاركة والإشراف على ترتيب مصليات الجنائز، ولفت إلى أن الهيئة تسهم في تفويج المعتمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة من وإلى صحن الطواف، وتنظيم حركة الطائفين.

إلى ذلك، وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، على أعمال فرش السجاد الأخضر الجديد في المسجد الحرام، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري.

وأشاد السديس بجهود وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية من خدمات جليلة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، حاثا جميع العاملين على مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر.

أبرز إجراءات تفويج المعتمرين:

