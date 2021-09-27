شكرا لقرائتكم خبر وزير الحج يبحث ترتيبات حجاج ومعتمري العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعيد، في مكتبه بالرياض أمس، مع سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي، الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج والمعتمرين من جمهورية العراق الشقيقة والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن.

وأكد وزير الحج المكلف على ما توليه القيادة الرشيدة وحكومة المملكة من عناية بالغة واهتمام كبير بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتوفير جميع الخدمات التي تيسر لهم أداء مناسكهم بيسر وسهولة من جميع أنحاء العالم.

كما أشاد بما تبذل الجهات المعنية في المملكة وجمهورية العراق الشقيقة من جهود وتنسيق وتعاون، من أجل تيسير رحلة الحج والعمرة وأداء المناسك للقادمين من مختلف مدن العراق ومحافظاته، انطلاقا مما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات راسخة وجوار ومودة، مؤكدا الترحيب بهم على مدار العام سواء لأداء العمرة أو الحج، حرصا من المملكة على توفير وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، استلهاما لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين - أيدهما الله - في هذا الشأن.

من جانبه أشاد السفير العراقي بالعناية الفائقة التي يحظى بها ضيوف الرحمن على وجه العموم وحجاج العراق على وجه الخصوص من حكومة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله عز وجل أن يوفق المملكة لمزيد من النجاح.