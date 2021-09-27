الموافقة على إجازة تملك أراض ضمن مخطط صناعي بالشرقية

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وكان الصك تمت دراسته لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سام كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.
وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة عدد من الصكوك، ورفع التوصيات في شأنها.
وتأتي هذه المعالجات في إطار رفع الضرر عن حسني النية، مع عدم الإخلال بالإجراءات النظامية التي تتخذها الجهات المختصة حيال محاسبة المتورطين في إصدار الصكوك المخالفة.
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