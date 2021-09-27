، السودان.. الحُكم بإعدام ضابط قتل متظاهرًا دهسًا بسيارة عسكرية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أيَّدت محكمة الاستئناف في أم درمان السودانية حُكْم إعدام ضابط بقوات الدعم؛ أُدين بقتل متظاهر بعد ساعات من فض اعتصام في الثالث من يونيو 2019م.
وذكرت المحكمة في الحكم أنها تؤيد الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قتل المتظاهر حنفي عبدالشكور.
وأمرت المحكمة برفع أوراق الدعوى إليها لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي حسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم، وفقًا لصحيفة "سودان تريبيون".
وأصدرت محكمة في 24 مايو الماضي حُكمًا بإعدام الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قضية حنفي عبدالشكور، الذي قُتل دهسًا بسيارة عسكرية، كان يقودها المدان.
السودان.. الحُكم بإعدام ضابط قتل متظاهرًا دهسًا بسيارة عسكريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-27
أيَّدت محكمة الاستئناف في أم درمان السودانية حُكْم إعدام ضابط بقوات الدعم؛ أُدين بقتل متظاهر بعد ساعات من فض اعتصام في الثالث من يونيو 2019م.
وذكرت المحكمة في الحكم أنها تؤيد الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قتل المتظاهر حنفي عبدالشكور.
وأمرت المحكمة برفع أوراق الدعوى إليها لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي حسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم، وفقًا لصحيفة "سودان تريبيون".
وأصدرت محكمة في 24 مايو الماضي حُكمًا بإعدام الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قضية حنفي عبدالشكور، الذي قُتل دهسًا بسيارة عسكرية، كان يقودها المدان.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
08:28 PM
"الاستئناف" أمرت برفع أوراق الدعوى لتأكيد قرارها
أيَّدت محكمة الاستئناف في أم درمان السودانية حُكْم إعدام ضابط بقوات الدعم؛ أُدين بقتل متظاهر بعد ساعات من فض اعتصام في الثالث من يونيو 2019م.
وذكرت المحكمة في الحكم أنها تؤيد الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قتل المتظاهر حنفي عبدالشكور.
وأمرت المحكمة برفع أوراق الدعوى إليها لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي حسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم، وفقًا لصحيفة "سودان تريبيون".
وأصدرت محكمة في 24 مايو الماضي حُكمًا بإعدام الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قضية حنفي عبدالشكور، الذي قُتل دهسًا بسيارة عسكرية، كان يقودها المدان.
، السودان.. الحُكم بإعدام ضابط قتل متظاهرًا دهسًا بسيارة عسكرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. الحُكم بإعدام ضابط قتل متظاهرًا دهسًا بسيارة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.