، الرئيس الأمريكي يتلقى جرعة ثالثة من لقاح "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يدلي بتصريحات بشأن مكافحة الوباء اليوم

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكر البيت الأبيض في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الرئيس "بايدن"، الذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.

أضاف أن "بايدن" سيدلي بتصريحات بشأن مكافحة الوباء، عند الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت جرينتش).