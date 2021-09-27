- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وذكر البيت الأبيض في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الرئيس "بايدن"، الذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.
أضاف أن "بايدن" سيدلي بتصريحات بشأن مكافحة الوباء، عند الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت جرينتش).
الرئيس الأمريكي يتلقى جرعة ثالثة من لقاح "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-27
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وذكر البيت الأبيض في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الرئيس "بايدن"، الذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.
أضاف أن "بايدن" سيدلي بتصريحات بشأن مكافحة الوباء، عند الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت جرينتش).
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
07:33 PM
يدلي بتصريحات بشأن مكافحة الوباء اليوم
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وذكر البيت الأبيض في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الرئيس "بايدن"، الذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.
أضاف أن "بايدن" سيدلي بتصريحات بشأن مكافحة الوباء، عند الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت جرينتش).
، الرئيس الأمريكي يتلقى جرعة ثالثة من لقاح "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يتلقى جرعة ثالثة من لقاح "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.