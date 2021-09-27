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محمد بن مسعود - الدمام - انعشت عودة قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج، اليوم الاثنين،الأزرق، بعد انخراطه في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تماثله للشفاء، في أعقاب الإصابة التي لحقت به قبل أيام.
وخضع الفرج لبرنامج تأهيلي، قبل العودة، كما ينتظر قرار مدرب الفريق "جارديم " من أجل مشاركته في مباراة الحزم من عدمها، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويفتقد الهلال لخدمات كل من محمد البريك، وعبدالله عطيف، وأندري كاريلو، وسالم الدوسري، بداعي الإصابة " المتفاوته لكل لاعب".
عودة " الفرج " تدعم أوراق الهلال أمام الحزم.. والقرار بيد " جارديم"أحمد سرور الخليج 365 2021-09-27
انعشت عودة قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج، اليوم الاثنين،الأزرق، بعد انخراطه في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تماثله للشفاء، في أعقاب الإصابة التي لحقت به قبل أيام.
وخضع الفرج لبرنامج تأهيلي، قبل العودة، كما ينتظر قرار مدرب الفريق "جارديم " من أجل مشاركته في مباراة الحزم من عدمها، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويفتقد الهلال لخدمات كل من محمد البريك، وعبدالله عطيف، وأندري كاريلو، وسالم الدوسري، بداعي الإصابة " المتفاوته لكل لاعب".
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
08:33 PM
انعشت عودة قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج، اليوم الاثنين،الأزرق، بعد انخراطه في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تماثله للشفاء، في أعقاب الإصابة التي لحقت به قبل أيام.
وخضع الفرج لبرنامج تأهيلي، قبل العودة، كما ينتظر قرار مدرب الفريق "جارديم " من أجل مشاركته في مباراة الحزم من عدمها، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويفتقد الهلال لخدمات كل من محمد البريك، وعبدالله عطيف، وأندري كاريلو، وسالم الدوسري، بداعي الإصابة " المتفاوته لكل لاعب".
، عودة " الفرج " تدعم أوراق الهلال أمام الحزم.. والقرار بيد " جارديم" ،
المصدر : الخليج 365
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