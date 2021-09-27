مقيم يتباهى بحيازة مبالغ مجهولة المصدر.. وشرطة مكة تضبطه وشريكه

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيمين لوجود شبهة تستر تجاري.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثاني والثالث من العمر، ظهر أحدهما في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهى فيه بحيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر، وجرى إيقافهما لوجود شبهة تستر تجاري، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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