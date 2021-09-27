بالفيديو.. بروفيسور يؤكد: ماء زمزم يحارب السرطان

الرياض - محمد عبدالله - قال البروفيسور حامد متولي، إنَّ ماء زمزم يحارب مرض السرطان.

وأضاف متولي، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن ماء زمزم به آثار مقاومة للسمية التي تفرزها المواد المسرطنة، ولها آثار توقف الإنزيم المكون لتلك السموم؛ نظرا لتكوينه الأيوني به آثار مقاومة تكسر الإنزيم المكون للسميات.

وتابع: حدث في فترات سابقة أسلوب تعبئة غير صحيح لماء زمزم في الجوالين؛ مما تسبب في نمو طحالب بها وحدوث تسمم، وظهرت فكرة مشوشة بزعم أن التسمم ناجم عن ماء زمزم، بينما كان السبب في عدم استخدام الجوالين بطريقة صحيحة.

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