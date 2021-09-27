بالفيديو.. فرق سرية ترصد المخالفات المرورية بعسير

الرياض - محمد عبدالله - باشرت فرق سرية، المخالفات المرورية بمنطقة عسير، خلال حملاتها الميدانية.

وقال «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ الفرق السرية بمرور منطقة عسير تواصل حملاتها الميدانية لرصد المخالفات المرورية.

ويتضمن نظام المرور القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة ووجوب التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة من قبل السائق، وفقًا لأحكام النظام ولائحته.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

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