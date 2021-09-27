أبشر أعمال: 3 خطوات لنقل معلومات جواز السفر القديم لـ«المجدد»

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت منصة أبشر أعمال، اليوم الإثنين، خطوات نقل المعلومات إلى جواز السفر بعد تجديده.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرَّسمي بموقع «تويتر»، إن نقل المعلومات من جواز السفر القديم إلى جواز السفر المجدد يتضمن: تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، واختيار أيقونتي «خدمات أعمالي، وتحديث معلومات جواز المقيمين»، عبر الرابط:

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمنصة، بشأن مقيم جدد جواز سفره، والإجراء المطلوب لنقل المعلومات من الجواز القديم إلى الجديد.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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