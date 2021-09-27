جامعة الملك خالد تدشن 8 خدمات إلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، إطلاق الجامعة 8 خدمات إلكترونية مستحدثة ضمن سياق تطوير الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي بالجامعة.

وشملت الخدمات الجديدة خاصية شات بوت chatbot والمتمثل في برنامج لمحاكاة المحادثات المباشرة يوفر الإجابة عن أهم الأسئلة والاستفسارات التي تخدم جميع المستفيدين.

كما دُشنت مواقع الكليات V3 وتشكل النسخة الثالثة من مواقع الكليات بنظام دروبال 8 مفتوح المصدر التي تتميز بسهولة إدارة المحتوى وتساعد على إضافة محتوى متنوع وأكثر شمولية يظهر بشكل جميل وجذاب.

كما دشنت خدمة كلية الطب OSCE (الاختبارات السريرية) التي تمكّن أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية من تقييم الاختبارات السريرية للطلاب بشكل تفاعلي وسهل من خلال وضع الأسئلة ودرجاتها وإسناد شعبة لهذا الاختبار.

وكذلك خدمة النقل الجامعي التي توفر إمكانية نقل الطلبة وتيسير وصولهم من البيت إلى الجامعة والعكس بوسيلة نقل مناسبة تتوافر فيها عناصر السلامة وتسهم الخدمة في الحد من الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود، والوصول إلى توفير نقل جامعي آمن ومريح وفق أفضل المواصفات في مستويات الخدمة المقدمة.

ومن ضمن الخدمات المستحدثة خدمة التصاريح وتسمح لمنسوبي الجامعة بطلب تصريح دخول لمنشآت الجامعة خارج أوقات العمل الرسمية وتشمل إظهار تصاريح الدخول الحالية وإظهار تصاريح الدخول السابقة وطلب تصريح دخول وعرض تصريح الدخول داخل تطبيق MyKKU.

وشملت الخدمات المدشنة أيضًا خدمة "منصات" التي تتيح للجهات طلب منصة (خدمة) وتدار الخدمة بجميع مراحلها بدايةً من جمع المتطلبات مع الجهة المعنية حتى تدشين الخدمة وفق المعايير المنظمة بدرجة توثيق عالية، ويتم من خلال النظام جدولة جميع المنصات وتمكين الجهات من الاطلاع على المنصات المجدولة مما يحقق الشفافية العالية.

وعلاوة على ذلك خدمة الفرعاء ماب وهي صفحة خاصة في تطبيق MyKKU تعرض خريطة مفصلة لجامعة الملك خالد في الفرعاء وتمكن من إظهار المباني بلون محدد حسب الفئات وإظهار موقع مستخدم MyKKU داخل الحرم الجامعي في نفس صفحة الخريطة مع وجود Markers لكل مبنى يعرض اسم المبنى وموقعه، وتحويل المستخدم لبرنامج الخرائط المختار وكذلك خدمة "مستعار" وهي خدمة تمكن جميع منسوبي الجامعة من إنشاء عنوان بريد إضافي.