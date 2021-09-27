لأول مرة منذ 30 عامًا.. «الصيف» الأشد سخونة وأمطارًا

الرياض - محمد عبدالله - قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، إن صيف هذا العام 2021م يعد ثالث أسخن صيف منذ 30 عامًا.

وأضاف المركز، عبر حسابه الرَّسمي بموقع تويتر، أن درجة الحرارة ارتفعت بمقدار 1ْ.1م عن المتوسط، كما نشر المركز تقريرًا شاملًا بشأن مناخ المملكة خلال شهر أغسطس وفصل الصيف يمكن مطالعته عبر الرابط:

وتابع: أنه خلال الـ 30 سنة الماضية، كان متوسط هطول أمطار فصل الصيف لعام 2021م أعلى من المتوسط وترتيبه السابع، حيث بلغ متوسط كميات الهطول -5.3ملم- جراء الأمطار التاريخية التي هطلت خلال شهر يوليو لهذه السنة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: نراقب احتمالية تكوُّن حالة مدارية في بحر العرب