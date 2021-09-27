ممرضات يهملن أحوال المرضى بمركز صحي.. و«الصحة» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، مع بلاغ وردها بشأن مركز صحي، لا تهتم ممرضاته بالمراجعين، فضلًا عن عدم لياقة مبناه.

وقالت زارة الصحة، عبر تويتر، إنها خصصت الرقم 937 لتلقي كل الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية، مطالبة من لديه أي ملاحظة بالتواصل معها عبر الاتصال بالرقم أو عبر الرسائل الخاصة لخدمته.

يذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.

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