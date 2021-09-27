الرياض - محمد عبدالله - تضمن آخر تحديث لتطبيق توكلنا حجب الحالة الصحية عند تصوير الشاشة.

وأكد تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي خدمة المستفيدين بموقع «تويتر»، أنَّ عمله بشكل صحيح يتطلب أن تكون خدمة الاتصال بالإنترنت مفعلة مع ضبط الجهاز حسب تاريخ ووقت المملكة، مع تفعيل خدمة تحديد الموقع الجغرافي GPS.

وأضاف أنه، لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد بتطبيق توكلنا من خارج المملكة، لكن يمكن الاستخدام فقط في حال كان مسجلًا مسبقًا من داخل المملكة.

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