تحديد هوية فتاتين خالفتا الذوق العام بالخبر وتطبيق العقوبات المقررة تجاههما

الرياض - محمد عبدالله - حددت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، هوية فتاتين خالفتا الذوق العام وطبقت العقوبات المقررة تجاههما.

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى ظهور فتاتين خالفتا الذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقهما.

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