بريدة : القبض على شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمدينة بريدة تمكنت من تحديد هوية شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الأماكن العامة والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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